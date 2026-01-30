Tomás “Toto” Avilés ya entrema con CF Montréal: “Vine a ganar títulos”

El defensor riogalleguense comenzó los entrenamientos con el @cfmontreal en Marbella, tras concretarse su cesión desde el Inter Miami CF hasta el final de la temporada 2026.

Inter Miami CF anunció el préstamo con opción de compra para el club canadiense, y como parte de la operación recibió una plaza internacional para la temporada 2026.

Avilés, de 21 años, inició su carrera profesional en la Primera Nacional con Racing y luego dio el salto internacional, donde compartió equipo con Lionel Messi en el Inter Miami.

Desde su llegada al club estadounidense en agosto de 2023, disputó 87 partidos oficiales, marcó cuatro goles y dio dos asistencias, siendo protagonista en la obtención de la Leagues Cup 2023, el MLS Supporters’ Shield 2024 con récord de 74 puntos y la histórica MLS Cup 2025.