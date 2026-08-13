Torres: “La bonanza de una industria extractiva tiene que venir con agregado de valor”

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres participó del AmCham Energy Forum y destacó el potencial energético de Chubut. Planteó que los recursos deben traducirse en inversión, infraestructura, empleo y desarrollo, con una mirada federal.

🏗️ “Más allá de tener los recursos, tenemos que debatir qué hacemos con esos recursos”, sostuvo Torres, quien también remarcó que la actividad extractiva debe estar acompañada por agregado de valor y generación de trabajo, más allá de las divisas que genere.

⛏️ Durante el encuentro, el gobernador también se refirió al debate por la minería en Chubut y aseguró: “No le tengo miedo a esa discusión, porque hay un potencial muy importante y es trabajo, pero se tiene que dar con licencia social”.