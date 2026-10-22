Toti Pasman en diálogo con La Opinión Austral: Boca, River y la Selección Argentina

El periodista se mostró “muy orgulloso y muy contento” por su nominación a los Martín Fierro de Radio 2026 y reconoció que la terna es difícil, aunque mantiene la ilusión de ganar el premio.

Sobre Boca, aseguró que atraviesa “el mejor momento de la gestión Riquelme” y destacó el nuevo clima y liderazgo del equipo. También advirtió que River puede dar pelea y ganar la Copa de la Liga.

Al elegir a los cinco equipos más grandes del fútbol argentino de los últimos 15 años, nombró a Boca, River, Racing, Estudiantes y Rosario Central.

Sobre la Selección, dijo que le daría la camiseta número 10 a Enzo Fernández, aunque reconoció que hay otras opciones. Además, compartió su equipo ideal y mencionó a Dibu Martínez, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Enzo Fernández, Mac Allister, Nico Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez, entre otros.