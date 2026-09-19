“Trabajar solo para pagar deudas”: el análisis del endeudamiento familiar en Desorden en la Mesa

En una nueva emisión de Desorden en la Mesa, el equipo analizó la creciente problemática del endeudamiento familiar en Argentina a partir de un informe que expone el rol de las plataformas y billeteras digitales en la concesión de créditos de rápido acceso.

Durante el segmento se detalló cómo el deterioro del poder adquisitivo lleva a millones de personas a financiar consumos de primera necesidad —como alimentos y servicios básicos— a través de financiamientos con elevadas tasas de interés por riesgo crediticio. Asimismo, se repasaron estadísticas oficiales sobre el aumento de la morosidad en los hogares en comparación con el sector corporativo, se abordó el fenómeno del endeudamiento compulsivo y la labor de la organización Deudores Anónimos, y se abrió el debate sobre la necesidad de contar con educación financiera para ordenar la economía doméstica en momentos de crisis.