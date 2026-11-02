Tragedia aérea en Estados Unidos: un jet cayó en picada en medio de la ciudad

Durante la emisión de Radio LU12 se abordaron las impactantes imágenes y detalles de un trágico accidente aéreo ocurrido en Estados Unidos, donde una aeronave tipo jet ejecutivo con nueve personas a bordo se precipitó en picada “literalmente como si fuera un misil en medio de una ciudad”. En la cobertura periodística se detalló que existió un registro de audio en el que una integrante de la tripulación reportaba a los controladores en tierra las dificultades meteorológicas del momento: “le va comentando cómo está la situación y le dice que tenían una tormenta y que iban a ascender para tratar de salir de la tormenta, y al instante nada más empieza a decir que estaba perdiendo el control”. El informe remarcó la velocidad y la forma inusual del impacto contra el suelo, señalando que “se pulverizó el avión” y que el evento dejó un hueco en el pavimento tras caer sobre la vía pública. Asimismo, se explicó que el desastre afectó a terceros en la superficie al confirmarse que “mató gente en tierra también porque cayó arriba de un auto, literal”, mientras los especialistas analizan las causas de esta desintegración prácticamente inmediata en plena zona urbana.