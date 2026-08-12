Tragedia en 28 de Noviembre: murió un adolescente de 13 años tras ser trasladado de urgencia

Un adolescente de 13 años, identificado como Tomás Santino, murió luego de ser trasladado de urgencia desde 28 de Noviembre hacia Río Gallegos. El hecho generó conmoción y dolor en toda la Cuenca Carbonífera.

Según la información brindada durante la entrevista, el adolescente fue encontrado dentro de su vivienda y trasladado inicialmente por sus familiares al Hospital San Lucas de 28 de Noviembre. Allí fue asistido y estabilizado con ventilación antes de ser derivado al Hospital Dr. José Alberto Sánchez de Río Turbio, de mayor complejidad.

Posteriormente, cerca de las 2:45 de la madrugada, se dispuso su traslado hacia Río Gallegos. Durante el recorrido, su estado se agravó y la ambulancia debió regresar. Finalmente, se constató su fallecimiento.

La investigación está a cargo de la doctora Romina Frías. El lugar donde fue encontrado el adolescente permanece bajo resguardo policial y se secuestraron elementos de interés para la investigación.

La comunidad educativa y deportiva de 28 de Noviembre despidió a Tomás Santino. El adolescente formaba parte de una escuela de básquet y había participado recientemente en las olimpíadas de matemática de su institución educativa.

Durante la entrevista también se informó que la Escuela Industrial N° 5 de Río Turbio suspendió sus actividades luego de recibir una nueva amenaza escrita en los baños de la institución. La Policía y personal de Criminalística intervienen en el caso.

La tragedia de Tomás Santino vuelve a poner en debate la importancia de abordar las situaciones que atraviesan los adolescentes y de reforzar los espacios de escucha y acompañamiento en las instituciones educativas y en las familias.