Un adolescente de 13 años, identificado como Tomás Santino, murió luego de ser trasladado de urgencia desde 28 de Noviembre hacia Río Gallegos. El hecho generó conmoción y dolor en toda la Cuenca Carbonífera.
Según la información brindada durante la entrevista, el adolescente fue encontrado dentro de su vivienda y trasladado inicialmente por sus familiares al Hospital San Lucas de 28 de Noviembre. Allí fue asistido y estabilizado con ventilación antes de ser derivado al Hospital Dr. José Alberto Sánchez de Río Turbio, de mayor complejidad.
Posteriormente, cerca de las 2:45 de la madrugada, se dispuso su traslado hacia Río Gallegos. Durante el recorrido, su estado se agravó y la ambulancia debió regresar. Finalmente, se constató su fallecimiento.
La investigación está a cargo de la doctora Romina Frías. El lugar donde fue encontrado el adolescente permanece bajo resguardo policial y se secuestraron elementos de interés para la investigación.
La comunidad educativa y deportiva de 28 de Noviembre despidió a Tomás Santino. El adolescente formaba parte de una escuela de básquet y había participado recientemente en las olimpíadas de matemática de su institución educativa.
Durante la entrevista también se informó que la Escuela Industrial N° 5 de Río Turbio suspendió sus actividades luego de recibir una nueva amenaza escrita en los baños de la institución. La Policía y personal de Criminalística intervienen en el caso.
La tragedia de Tomás Santino vuelve a poner en debate la importancia de abordar las situaciones que atraviesan los adolescentes y de reforzar los espacios de escucha y acompañamiento en las instituciones educativas y en las familias.
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