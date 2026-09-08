Tragedia en Comodoro Rivadavia: un nene de 9 años murió al caer desde un séptimo piso

El periodista e integrante de la redacción del diario Crónica y colaborador de La Opinión Austral, Ismael Tebes, brindó un detallado informe sobre el trágico hecho ocurrido en el complejo de las Torres de Comodoro Rivadavia, donde un nene de 9 años perdió la vida tras caer desde el séptimo piso de la Torre 3. El suceso se registró en horas del mediodía en una zona céntrica y concurrida de la ciudad, provocando una profunda conmoción en la comunidad y la suspensión de clases en la Escuela Provincial N° 1, a la cual asistía el menor.

Durante la entrevista en LU12 AM680, se explicaron las actuaciones llevadas a cabo por la policía y la fiscalía para establecer la mecánica del hecho, considerando como principal hipótesis un accidente motivado por la falta de rejas o protecciones en las ventanas de la vivienda. Asimismo, se mencionaron las medidas judiciales tomadas en torno a la niñera de 39 años que se encontraba al cuidado del niño, quien fue demorada de manera preventiva y posteriormente puesta en libertad mientras avanza la investigación criminal.