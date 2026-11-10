Tragedia en el Casino Club de Río Gallegos: un hombre murió de forma repentina tras descompensarse

Un hombre de 56 años identificado como Walter Fabián Saavedra, oriundo de la provincia de Santiago del Estero, perdió la vida de manera repentina tras sufrir una descompensación médica mientras se encontraba jugando en el sector de máquinas tragamonedas del Casino Club de Río Gallegos. Ante la emergencia, el comisario Julio Álvarez, a cargo de la Comisaría Primera, detalló el procedimiento al señalar: “Nosotros como comisaría tomamos conocimiento a través del personal de Comando de Patrullas que interviene inicialmente ante un requerimiento en el Casino Club de esta ciudad por una persona de sexo masculino que había sufrido una descomposición mientras se encontraba en el sector de máquinas ahí jugando en el casino”. El jefe policial precisó que al arribar los efectivos ya se encontraban en la sala personal adicional y responsables del establecimiento, quienes le dieron intervención a la Unidad de Emergencias Médicas (UDEM), “quienes llegaron inmediatamente al lugar y practicaron las maniobras de RCP, desafortunadamente sin un resultado positivo”, confirmando el deceso en el sitio. Tras el hecho, se registraron mensajes de usuarios en redes sociales que expresaron su malestar por la continuidad de la actividad en el local mientras se desarrollaba el operativo de seguridad y asistencia médica.