Tragedia en la Ruta 22: Cuatro muertos en un choque que conmocionó a Río Negro

Cuatro integrantes de una conocida familia de Catriel murieron este viernes por la mañana cuando su camioneta fue embestida desde atrás por una Volkswagen Amarok mientras se encontraban detenidos en la banquina rumbo a Las Grutas, según informó la Policía.

Las víctimas fueron identificadas como Liliana Cocuzza, su hija Carina y sus dos nietos menores de edad. El esposo de Cocuzza, Justo Pastor Gutiérrez, sobrevivió y permanece internado en Allen.

El Municipio de Catriel decretó tres días de duelo y suspendió todas las actividades previstas para el fin de semana.

El conductor de la Amarok, de 19 años, arrojó 0,46 gramos de alcohol en sangre y quedó detenido tras quedar a disposición de la Justicia.