Tragedia en Las Heras: una joven murió en un incendio y su novio pelea por su vida en terapia

En diálogo con Radio LU12, el periodista Jorge Bilbao brindó detalles sobre el trágico incendio acontecido el pasado domingo alrededor de las 15:00 en un complejo de departamentos ubicado en la calle Alem, entre Malvinas y Primero de Mayo, en la localidad de Las Heras. El siniestro dejó como saldo el fallecimiento de la joven Carla Martina Ríos Fernández, de 22 años, y a su pareja, Enzo Acosta, de 24 años, internado en estado crítico y con pronóstico reservado en la terapia intensiva del hospital local a la espera de un nuevo parte médico. La propiedad de dos plantas presentaba dificultades de acceso, ya que la ventana de la habitación superior “se encontraba con rejas y bajo candado”, sumado a que el interior contaba con “piso de madera” y una “escalera de madera” que facilitaron la rápida propagación del fuego. En el lugar intervino personal de la Comisaría Primera y la Unidad de Bomberos local junto a peritos de Caleta Olivia, quedando las actuaciones e investigaciones bajo secreto de sumario a disposición del juez Eduardo Kelin, a la espera de los informes de la Superintendencia de Bomberos para determinar los causales del hecho. La víctima fatal era una reconocida proteccionista de animales de la comunidad, de la cual se salvó “un solo gatito que fue atendido por la protectora” y dos perros rescatados del patio, además de desempeñarse como empleada en el área urbana municipal, donde la madre del joven internado ejerce como directora y la recordó con gran dolor señalando que “era una hija más”. La autopsia del cuerpo concluyó durante la tarde del lunes mediante la intervención del equipo médico forense en la morgue judicial de Las Heras, mientras la comunidad local permanece conmocionada a la espera de la entrega de los restos a sus familiares y de la evolución de salud del joven herido.