Tragedia en Los Ángeles: un helicóptero de NBC y Telemundo se estrelló y murieron tres personas

Un helicóptero operado por Angel City Air y al servicio de NBC Los Ángeles y Telemundo 52 se estrelló este martes por la noche en Chatsworth, mientras cubría desde el aire un grave accidente de tránsito.

La aeronave sobrevolaba la zona para transmitir imágenes del choque entre un colectivo de la red Metro de Los Ángeles y un vehículo particular. El accidente había ocurrido sobre la calle Nordhoff y ya había dejado dos personas muertas y múltiples heridos.

Entre las víctimas del helicóptero se encuentran Eliana Moreno, fotoperiodista aérea de amplia trayectoria, y George Marciniw, piloto profesional de Angel City Air. También murió una persona que se encontraba en el estacionamiento donde cayó la aeronave.

Tras perder contacto radial con el helicóptero, las autoridades y agencias federales de aviación iniciaron las pericias para determinar las causas técnicas o humanas que provocaron el siniestro.