Tragedia en Nepal: 95 muertos y cientos de fallecidos tras las inundaciones

Una crecida devastadora de un río provocó inundaciones y deslizamientos de tierra en la frontera de Nepal con China. El desastre dejó al menos 95 muertos y 384 turistas continúan desaparecidos, según las autoridades nepalíes.

El torrente de lodo y escombros arrasó viviendas, rutas y puentes en los distritos de Rasuwa y Nuwakot. Las localidades de Syabrubesi y Timure fueron algunas de las zonas más afectadas.

Del lado chino, un deslizamiento de tierra también destruyó parte del paso fronterizo de Gyirong. Beijing informó sobre numerosas víctimas y Xi Jinping ordenó una operación de rescate a gran escala.

De los 384 viajeros reportados como desaparecidos, 291 son extranjeros y 93 son nepaleses. Entre los turistas extranjeros figuran 105 ciudadanos indios.

Las tareas de rescate continúan mientras los helicópteros no pueden aterrizar en las zonas afectadas hasta que disminuya el nivel del agua. También se registraron daños en proyectos hidroeléctricos, rutas y puentes.

Las inundaciones y los deslaves son frecuentes durante la temporada del monzón en Nepal y el sur de Asia. Según los científicos, el cambio climático vuelve estos fenómenos más intensos y frecuentes.