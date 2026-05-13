Un fuerte estruendo sacudió la localidad el domingo a las 21:45 cuando un edificio de cuatro departamentos colapsó en la zona norte. El siniestro provocó la muerte de tres personas, entre ellas un bebé de dos meses y dos adultos.
La principal hipótesis indica que una fuga de gas y el sobrecalentamiento de una garrafa generaron la onda expansiva. El impacto dañó al menos 40 viviendas cercanas y dejó a varios menores heridos.
Tres niñas con quemaduras graves serán trasladadas al Hospital Garrahan en Buenos Aires para recibir atención especializada. Mientras tanto, el intendente Matías Trepo y Protección Civil coordinan la asistencia y reconstrucción para los vecinos afectados.
Santa Cruz permanece de luto mientras las autoridades continúan con las pericias oficiales para determinar las causas exactas del siniestro.
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