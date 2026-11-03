Tragedia: Un joven de Puerto Deseado murió mientras practicaba Ala Delta en Río de Janeiro

Un accidente de ala delta ocurrido este lunes en la playa de São Conrado, en Río de Janeiro, terminó con la vida de Adrián Guillermo Arismendi, un joven de 26 años oriundo de Puerto Deseado, Santa Cruz, y del instructor brasileño que lo acompañaba. La aeronave impactó contra un muro de piedra durante la aproximación a la costa.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso cerca del mediodía. En el lugar, los rescatistas realizaron maniobras de primeros auxilios a las dos víctimas y luego dispusieron su traslado en helicóptero al Hospital Municipal Miguel Couto. Ambos ingresaron con paro cardiorrespiratorio y fallecieron poco después.

🇦🇷 El joven santacruceño se encontraba de vacaciones en Brasil junto a un grupo de diez amigos y realizaba su primer vuelo en ala delta. Tras el fatal episodio, las autoridades suspendieron preventivamente los vuelos libres en la zona e iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente.

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