Tras 12 años, el Polivalente de Arte vuelve al desfile de carrozas de la Primavera Fest

Tras doce años de ausencia, la Escuela Provincial de Arte N° 1 “Reinaldo J. A. Espinosa” (Polivalente de Arte) vuelve a presentarse en el tradicional desfile de carrozas de la Primavera Fest en Río Gallegos. Alumnos de quinto año prepararon durante seis meses la propuesta “Dragones del Sur”, inspirada en un emblemático cuadro histórico de la institución.

En el informe en vivo a cargo de Matías Fenelli para La Mañana de LU12, se brindaron todos los detalles organizativos de la jornada del sábado. Las actividades en la Plaza San Martín comenzarán a las 16:00 con espectáculos musicales y feria de emprendedores, mientras que el desfile de carrozas, murgas y comparsas partirá a las 22:00 desde la intersección de Kirchner y Córdoba. Asimismo, se detallaron los cortes de tránsito programados a lo largo de la Avenida Kirchner y calles aledañas, junto con una recorrida por los festejos locales de las Fiestas Patrias de Chile.