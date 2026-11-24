Tras 18 años sin copas internacionales, Boca ganó la Sudamericana y va por más títulos

En el pase y comentario de La Mañana de LU12 AM680 se repasó el triunfo de Boca Juniors en la Copa Sudamericana disputada el sábado en Barranquilla, Colombia, y los festejos registrados en distintas localidades como Quilmes y San Martín. Durante el programa se destacó la masiva movilización de hinchas hacia Colombia, estimada entre 40.000 y 50.000 personas, junto con anécdotas de seguidores que vendieron pertenencias o tomaron decisiones personales para viajar a ver la final.

Los integrantes del ciclo remarcaron que el club cortó una racha de 18 años sin consagraciones internacionales, sumándose a un título local obtenido 15 días antes. Al analizar el presente deportivo del equipo y la repercusión de los festejos, señalaron: “Boca cortó la racha internacional, porque hacía 18 años que no ganaba una copa internacional” y agregaron que “por lo menos la mitad del país anda contenta, ¿sí? En materia futbolística”. También mencionaron que el equipo continúa en competencia en la Copa Argentina y en los playoffs del campeonato, y resaltaron que en los festejos locales “estuvo todo tranqui”, además de destacar la tapa del domingo dedicada a la consagración.