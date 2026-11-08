Tras la victoria de Boca, los hinchas xeneizes coparon el centro de Río Gallegos

No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Un gran número de hinchas xeneizes se reunió en el mástil central de Río Gallegos, ubicado en la intersección de las avenidas Néstor Kirchner y San Martín, para celebrar la consagración de Boca Juniors en la Liga Profesional.

Con camisetas, gorros y banderas azul y oro, los simpatizantes llenaron de color el casco céntrico, entre bocinazos, cánticos y abrazos. Uno de los momentos más destacados fue el despliegue de una bandera en lo alto del mástil.