Un gran número de hinchas xeneizes se reunió en el mástil central de Río Gallegos, ubicado en la intersección de las avenidas Néstor Kirchner y San Martín, para celebrar la consagración de Boca Juniors en la Liga Profesional.
Con camisetas, gorros y banderas azul y oro, los simpatizantes llenaron de color el casco céntrico, entre bocinazos, cánticos y abrazos. Uno de los momentos más destacados fue el despliegue de una bandera en lo alto del mástil.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia