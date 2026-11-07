Trasladaron a la cárcel a la mujeres acusada de apuñalar a dos menores en Río Gallegos

La mujer de 39 años identificada como RT, acusada de apuñalar a dos adolescentes de 15 y 16 años en un hecho ocurrido el pasado sábado 31 en la intersección de la avenida Néstor Kirchner y Rawson, fue trasladada al anexo 3 de la alcaldía de mujeres de Río Gallegos. El suceso, que dejó a uno de los jóvenes con heridas en el cuello y la espalda, generó un profundo debate público y muestras de empatía en redes sociales vinculadas al hartazgo frente a situaciones de acoso escolar. Al respecto, desde el programa señalaron: “la mayoría de las personas que empatizaron con esta mujer empatizaron desde el cansancio desde el hartazgo de estas situaciones para quienes tienen hijos y sobrinos o lo que sea o nietos y saber que quizás hay adolescentes que en el transcurso de la jornada escolar en vez de estar concentrados y enfocados en estar estudiando o educándose eh tienen estas problemáticas”. Asimismo, se remarcó que las versiones apuntan a que el conflicto se habría originado por el supuesto bullying que sufría el hijo de la imputada, quien tras presentarse voluntariamente ante la comisaría segunda y comparecer frente al juez de instrucción penal número 3, Gerardo Jiménez, continuará detenida a la espera del avance del proceso judicial.