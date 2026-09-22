Tren Las Heras- Puerto Deseado: una oportunidad para el turismo y la producción

La ministra de Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, destacó el avance del Gobierno de Santa Cruz en la recuperación del ramal ferroviario que une Las Heras y Puerto Deseado. Con un trazado total de 283 kilómetros, el proyecto busca recuperar infraestructura, fortalecer el patrimonio histórico y generar nuevas oportunidades para el turismo y la producción en la zona norte de la provincia.

La primera etapa contempla un tramo estratégico de 21 kilómetros, elegido por el valor histórico y cultural que conserva la comunidad local. La presencia de la estación, la locomotora y el museo permite recuperar parte de la identidad vinculada al ferrocarril y proyectarla como un nuevo atractivo turístico.

“Es una gran oportunidad tanto en materia turística como posteriormente en materia de producción”, sostuvo Ricci, quien remarcó que la iniciativa cuenta con una comunidad involucrada y con un importante patrimonio histórico y cultural para poner nuevamente en valor.