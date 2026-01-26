Tres escaladores rusos saltaron al vacío desde el Fitz Roy

El Cerro Fitz Roy volvió a colocarse en el centro de la escena internacional del alpinismo y los deportes extremos.

El 7 de enero de 2026, Boris Egorov, Vladimir Murzaev y Konstantin Jäämurd alcanzaron la cumbre del emblemático cerro patagónico tras escalar la ruta Royal Flush por la cara este y, desde allí, realizaron un salto BASE hacia el valle.

No existen registros previos de un salto documentado desde esa cima y la acción se desarrolló en un área donde este tipo de actividades se encuentra prohibida.