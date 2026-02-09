Trágico incidente: un hombre falleció tras intentar mediar en una pelea

Lucas Nahuel Larroque, de 30 años, intervino para frenar una pelea entre mujeres a la salida de un boliche en la localidad de Batán y fue brutalmente atacado en la vía pública durante la madrugada.

Según testigos, primero recibió una trompada desde atrás que lo derribó. Ya en el piso, semiinconsciente e indefenso, un joven de 18 años corrió más de 30 metros y le dio una violenta patada en la cabeza que resultó mortal. Todo ocurrió a metros de un patrullero.

La víctima fue asistida por personal del SAME y trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos, donde ingresó con una grave lesión cerebral, hemorragias intracraneales y en estado de muerte cerebral. Falleció horas después pese a los intentos médicos.

El agresor fue detenido y será indagado por homicidio agravado por alevosía. El hecho ocurrió tras una discusión menor a la salida del boliche Momentos, el único local bailable de Batán, donde vecinos denuncian incidentes frecuentes y falta de controles.