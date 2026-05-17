Trivia Mundialista de La Opinión Austral: ¡Ya tenemos otro ganador!

El movilero mundialista, Nicolás Boccalón, salió a la vía pública con el objetivo de desafiar a los transeúntes mediante un entretenido juego de preguntas y respuestas enfocado en la Selección Argentina y la próxima Copa del Mundo.

Las personas que aceptaron participar debieron responder distintas consignas. La última pregunta que permitió definir la entrega del premio estuvo centrada en averiguar la cantidad exacta de goles que convirtió Lionel Messi durante el recordado partido final frente a Francia en Qatar 2022.

Después de varios intentos fallidos por parte de otros peatones, un hombre logró contestar de forma correcta la totalidad de las preguntas y consiguió quedarse con la camiseta de Argentina.