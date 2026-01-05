Trump dijo que no intervendrá en Cuba porque “está a punto de caer”

El presidente de Estados Unidos volvió a escalar su discurso bélico y lanzó nuevas amenazas contra Venezuela, Cuba, Colombia, México y Groenlandia, en declaraciones que generaron repudio internacional y reavivaron las tensiones diplomáticas.

Las advertencias se produjeron horas después de que Delcy Rodríguez asumiera la presidencia interina de Venezuela, tras el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa. Desde el Air Force 1, Trump advirtió que podría haber un “segundo ataque” si el nuevo gobierno venezolano “no se porta bien”.

🇨🇺 En ese marco, el mandatario aseguró que “Cuba está a punto de caer” y sostuvo que la isla depende económicamente de Venezuela. Aunque negó una invasión directa, afirmó que el nuevo escenario dejará al gobierno cubano sin ingresos.

Las declaraciones, justificadas por Trump en supuestas razones de “seguridad nacional”, profundizan la tensión regional y colocan nuevamente a varios países de América Latina y Europa en la mira de Washington.