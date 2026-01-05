Trump reafirmó el interés estratégico de Estados Unidos sobre Groenlandia

El presidente de Estados Unidos endureció su discurso luego del ataque a Venezuela y lanzó nuevas advertencias contra Cuba, Colombia, México y Groenlandia, insinuando posibles invasiones y exigiendo control sobre recursos naturales bajo el argumento de la “seguridad nacional”.

Groenlandia volvió a quedar en el centro del discurso de Trump, quien afirmó que Estados Unidos “necesita” ese territorio autónomo de Dinamarca por razones estratégicas, aludiendo a la presencia de barcos rusos y chinos en la región.

Aunque intentó bajar el tono tras el rechazo europeo al señalar que se ocuparán de Groenlandia “en dos meses”, el mandatario insistió en que Dinamarca no puede garantizar la seguridad del territorio, reafirmando una retórica que pone en jaque la estabilidad regional.