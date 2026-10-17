Un auto chocó a un guanaco en la Ruta 43 cerca de Perito Moreno

En el programa “La mañana de LU12” se informó sobre un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta Provincial Nº 43, a aproximadamente 25 kilómetros de Perito Moreno, cuando un automóvil en el que viajaba una pareja desde Chile Chico hacia Caleta Olivia “chocó contra un guanaco”. El hecho sucedió en un contexto donde los conductores deben “empezar a tener cuidado” debido a que en esta época del año el amanecer temprano incrementa la presencia de animales sobre la calzada. Según los datos brindados, “el animal estaba sobre la calzada cuando ocurrió este impacto” y, a pesar de que el vehículo “sufrió importantes daños en la parte más que nada delantera”, ninguno de los ocupantes presentó lesiones de gravedad gracias a lo cual “ambos fueron asistidos por el personal del Hospital de Perito Moreno y efectivos de la División de Operaciones Rurales”. Durante el informe se remarcó la importancia de manejar a la defensiva en las rutas patagónicas, advirtiendo que los guanacos suelen aparecer con mayor frecuencia “tanto a la mañana temprano entre las 6:30 y las 8:30, 9 de la mañana como después de las 5 de la tarde, 6 de la tarde”, momentos en que la fauna local se desplaza hacia los márgenes del camino.