Un choque en el barrio Juan Pablo II dejó sin luz a gran parte de Río Gallegos

En la tarde de este martes, una Ford EcoSport y un Volkswagen Gol chocaron en la esquina de José Ingenieros y Prefectura Naval. Tras la colisión, el Gol perdió el control y terminó impactando contra un poste del tendido eléctrico, que quedó inclinado y suspendido de los cables provocando un corte de luz en varios sectores de la ciudad.

Tras el siniestro, Servicios Públicos Sociedad del Estado informó que fue necesario volver a realizar un corte de energía preventiva para permitir los trabajos de reparación con total seguridad. En este contexto, salió de servicio el Centro Distribuidor III, ubicado bajo la línea de 33 kV, dejando sin suministro a los barrios Belgrano, Marina, Gaucho Rivero, Zona de Chacras y alrededores.