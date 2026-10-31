Un dinosaurio suelto en los pasillos de La Opinión Austral

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¡Dulce o truco! En pleno Halloween, un dinosaurio sorprendió a todos al recorrer los pasillos de La Opinión Austral.

¡Una visita terroríficamente divertida que se robó todas las miradas!