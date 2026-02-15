Un grupo de turistas mendocinas izaron la bandera del mástil central de Río Gallegos

El tradicional izamiento dominical de Río Gallegos tuvo unas invitadas muy especiales. Un grupo de nueve amigas del Valle de Uco, Mendoza, se sumó a la ceremonia en la esquina de Kirchner y San Martín.

“Este acto ha sido una caricia al alma. Haber podido estar es una consideración especial; nos sentimos muy emocionadas”, confesó Graciela, una de las viajeras de Tunuyán que recorrió más de 2.600 km para conocer nuestra Patagonia.

De la cordillera mendocina a la capital santacruceña, las turistas destacaron la calidez de los vecinos y la vigencia de una tradición que ya lleva 70 años: “Esto, como amor a la patria, va a ser inolvidable”.