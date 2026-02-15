El tradicional izamiento dominical de Río Gallegos tuvo unas invitadas muy especiales. Un grupo de nueve amigas del Valle de Uco, Mendoza, se sumó a la ceremonia en la esquina de Kirchner y San Martín.
“Este acto ha sido una caricia al alma. Haber podido estar es una consideración especial; nos sentimos muy emocionadas”, confesó Graciela, una de las viajeras de Tunuyán que recorrió más de 2.600 km para conocer nuestra Patagonia.
De la cordillera mendocina a la capital santacruceña, las turistas destacaron la calidez de los vecinos y la vigencia de una tradición que ya lleva 70 años: “Esto, como amor a la patria, va a ser inolvidable”.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario