Un hombre en estado de ebriedad chocó frente al ejército de Río Gallegos

Un hombre que conducía en estado de ebriedad protagonizó un fuerte accidente este lunes por la mañana frente a la Guarnición del Ejército Argentino, en cercanías de la rotonda Samoré, en una zona de alto tránsito de la ciudad.

El vehículo circulaba por avenida San Martín cuando el conductor cruzó de carril, realizó una maniobra descontrolada en forma de media luna y chocó contra una esfera de hormigón del boulevard, para luego terminar sobre la vereda tras impactar con un fierro de contención vial.

El rodado arrastró una de las esferas de hormigón y finalizó su marcha varios metros más adelante, cerca de la intersección con calle Patagones, evidenciando la violencia del impacto y el riesgo generado para terceros.

El test de alcoholemia arrojó entre 1,75 y 1,78 gramos de alcohol por litro de sangre, en una ciudad donde rige alcohol cero al volante. El conductor viajaba solo.

Personal del Hospital Regional asistió al hombre y dispuso su traslado para una evaluación médica. Efectivos de la Comisaría Tercera trabajaron en el lugar y ordenaron el tránsito.

Tras el choque, una de las esferas de hormigón se desprendió e impactó contra un auto estacionado frente a un comercio. Un video posterior mostró el estado del vehículo siniestrado.