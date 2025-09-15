Un hombre entró con un cuchillo a los estudios de Crónica TV

Un sujeto con un cuchillo ingresó este lunes a la redacción del canal Crónica TV, amenazó a trabajadores, provocó destrozos y obligó a interrumpir la transmisión en vivo.

La Policía de la Ciudad llegó al lugar, activó el protocolo de evacuación y logró reducir al hombre, que fue trasladado a un centro de salud por su cuadro de alteración psíquica.

No se registraron heridos de gravedad, pero el hecho generó una fuerte conmoción en la señal y se investiga cómo logró vulnerar la seguridad del edificio.

