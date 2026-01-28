Un hombre golpeó a un abuelo y lo dejó incosciente en terapia intensiva en Caleta Olivia

Un hombre de 60 años fue atacado sin previo aviso por un desconocido que descendió de una Duster blanca en inmediaciones de la panadería La Abuela, alrededor de las 18 horas.

Según el relato de un familiar, el agresor golpeó al jubilado sin darle tiempo a reaccionar, lo dejó tendido en el piso con la cabeza sangrando y luego se dio a la fuga.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital y permanece internada en terapia intensiva, sin haber despertado hasta el momento.

La familia pidió ayuda para identificar al agresor y solicitó que cualquier información sea aportada a la Policía.