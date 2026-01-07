Un hombre le disparó a otro y se dio a la fuga en el barrio Evita de Río Gallegos

Un hombre resultó herido en la pierna tras un disparo en el barrio Evita, en calle Antonio Berni al 1200, casi Ortega y Gasset. El agresor se dio a la fuga luego del hecho ocurrido este martes.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Regional Río Gallegos y se encuentra fuera de peligro, según informaron fuentes oficiales.

Cerca de las 23:00 horas, la DDI localizó al acusado y lo puso bajo detención, según pudo saber La Opinión Austral de manera extraoficial.