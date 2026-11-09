Un mate para el papa: el regalo de Kicillof a León XIV en el Cottolengo Don Orione

Durante su visita al Cottolengo Don Orione, el papa León XIV se acercó a saludar a los fieles que lo esperaban y protagonizó un encuentro con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

En ese marco, Kicillof le entregó un mate como obsequio al Sumo Pontífice. También participaron del encuentro el diputado provincial Mariano Cascallares y el intendente de Almirante Brown, Juan José Fabiani.

La Opinión Austral realiza una cobertura especial de la visita del Papa León XIV en Buenos Aires con @cami_fp y @moralesmlaura.