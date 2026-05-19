Un padre y su hija ganaron la camiseta en la Trivia Mundialista de La Opinión Austral

El movilero Nicolás Boccalón recorrió la vía pública con un juego de preguntas y respuestas sobre la Selección Argentina para poner a prueba a los transeúntes rumbo a la próxima Copa del Mundo.

Quienes se sumaron al desafío contestaron diversas consignas, incluyendo una pregunta clave sobre la cantidad exacta de goles de Lionel Messi en la histórica final ante Francia en Qatar 2022.

En primera instancia, el participante erró una de las tres preguntas del juego.

Luego de que el movilero le diera la posibilidad de contestar una pregunta bonus, el hombre junto a su hija respondió de manera correcta y se ganó la camiseta.