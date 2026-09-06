Un patrullero chocó mientras iba a asistir a una persona en crisis: siete personas hospitalizadas

El siniestro ocurrió este domingo alrededor de las 11 en la intersección de Mascarello y Alcorta, en Río Gallegos, donde colisionaron una camioneta del Comando de Patrullas de la Policía de Santa Cruz y un Volkswagen Suran.

Siete personas fueron trasladadas de manera preventiva al Hospital Regional Río Gallegos: tres ocupantes de uno de los vehículos y cuatro del otro.

Afortunadamente, ninguno sufrió heridas de gravedad. Los involucrados presentaron dolores compatibles con el “latigazo” cervical y la mujer que viajaba en el auto permaneció algunas horas en el hospital para realizarse estudios de rutina.

El patrullero se dirigía al barrio Belgrano, bajo jurisdicción de la Comisaría Cuarta, para responder a un código rojo y asistir a una persona en una situación de profunda crisis emocional.

Mientras los efectivos involucrados en el choque eran asistidos, otros equipos policiales lograron llegar al lugar del requerimiento. La persona que necesitaba asistencia fue contenida y se encuentra fuera de peligro.

En el lugar del accidente trabajó personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes para determinar la mecánica de la colisión.

El sector permaneció acordonado mientras se desarrollaron las tareas periciales y de asistencia.