Un piloto apuñalado y 15.000 pies de caída: así salvaron el vuelo de FlyDubai a Tel Aviv

Un vuelo de la aerolínea FlyDubai que cubría la ruta entre Dubái y el aeropuerto Ben Gurión en Tel Aviv, Israel, debió realizar un aterrizaje de emergencia en la ciudad de Tabuk, Arabia Saudita, tras registrarse un violento episodio dentro de la cabina.

Según los datos e informaciones citados en la transmisión, un integrante de la tripulación apuñaló al piloto e intentó provocar la caída de la aeronave. Testimonios de pasajeros publicados por The Times of Israel relataron momentos de pánico a bordo: “Oímos gritos, el avión se precipitó”. La nave descendió cerca de 15.000 pies antes de que varias personas lograran ingresar a la cabina y reducir al agresor.

Durante el incidente, la aeronave emitió el código 7700 (emergencia general) y registró una breve transmisión del código 7500, utilizado a nivel internacional para advertir sobre una posible interferencia ilícita o secuestro. Asimismo, se difundió el video grabado por un viajero con una herida sangrante en la cabeza que afirmaba: “Estamos aquí, estamos en medio del secuestro de un avión”, confirmando que los pasajeros habían tomado el control de la situación previo al desvío hacia territorio saudí.

Desde la empresa FlyDubai confirmaron que todos los pasajeros se encuentran a salvo y que se hallan trabajando junto a las autoridades para esclarecer el hecho. Si bien las primeras sospechas e hipótesis apuntaron a un posible intento de secuestro para tomar el control de la nave, fuentes de seguridad israelíes señalaron que las causas y circunstancias del episodio continúan bajo investigación.