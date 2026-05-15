Un puma suelto en Río Gallegos

Un ejemplar de puma apareció este miércoles en el Autódromo José Muñiz y generó un importante operativo del Consejo Agrario Provincial y la Policía de Santa Cruz.

Las primeras imágenes mostraron al felino descansando dentro de uno de los boxes del circuito. Más tarde fue visto caminando por distintos sectores de la pista y luego escapó hacia los descampados de la zona.

El operativo se desplegó en el predio y en los alrededores del autódromo para monitorear los movimientos del animal y evitar que vecinos o curiosos se acerquen.

Desde el Consejo Agrario Provincial señalaron que buscan extraer al puma del lugar para garantizar la seguridad tanto del ejemplar como de los habitantes de los barrios cercanos.

El circuito está rodeado por sectores residenciales como San Benito, Bicentenario, 22 de Septiembre, René Favaloro y Patagonia, por lo que se pidió precaución a quienes circulen por la zona.