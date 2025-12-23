Un recibimiento que emocionó en el aeropuerto renovado de Río Gallegos

En la madrugada de este martes, durante el primer arribo de Aerolíneas Argentinas tras la reapertura del aeropuerto de Río Gallegos, una familia esperó con flores y un cartel a Micaela, quien regresaba a su ciudad luego de recibirse de contadora.

La escena ocurrió en el hall de arribos, donde familiares celebraron el logro académico de la joven, en un contexto marcado por la emoción de volver a recibir vuelos tras 113 días de obras y una inversión de U$S 29 millones.

“Creo que ella no se espera este recibimiento”, contó su tío, quien también destacó el alivio de no tener que viajar hasta El Calafate para recibirla. Minutos después, Micaela apareció visiblemente emocionada y agradeció el gesto.

“Un alivio no tener que estudiar”, dijo entre risas, antes de remarcar que ahora aprovechará el verano y las fiestas junto a su familia, además de valorar las mejoras realizadas en la terminal aérea.