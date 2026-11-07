Un regalo con historia: Nelson Castro le entregó una reliquia al Papa León XIV

Durante el vuelo que trasladó al Pontífice desde Roma hasta Montevideo, el periodista Nelson Castro le entregó un presente especial en nombre del equipo de TN.

Se trata del Manuelito, una imagen del Niño Jesús acostado sobre una cruz que Mama Antula, la primera santa laica argentina, llevaba colgada del pecho.

La reliquia fue enviada por el padre Mario Ramón Tenti, rector del Santuario de Mama Antula, en Santiago del Estero, y pasará a formar parte del Museo de la Historia Papal.

El obsequio también incluyó estampitas de la santa y una carta de Claudio Perusini, quien se recuperó de una enfermedad mediante un milagro atribuido a Mama Antula. En el mensaje, pidió al Papa que ayude a difundir su vida y su obra.

Castro describió el encuentro como una experiencia inolvidable y destacó la cercanía del Pontífice durante el intercambio con los periodistas.