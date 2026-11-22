Un riogalleguense logró el segundo puesto en su categoría en la Tronador 130k de Bariloche

José Manuel Cárcamo, corredor de Río Gallegos e integrante del Team EcoRunning, completó los 131 kilómetros de la exigente prueba de trail running en 22 horas, 3 minutos y 24 segundos.

El atleta finalizó en el puesto 23 de la clasificación general y obtuvo el segundo lugar en la categoría masculina de 45 a 49 años. La competencia comenzó el viernes 20 de noviembre a las 21:01 y forma parte de Patagonia Bariloche by UTMB.

Un destacado resultado para el corredor santacruceño en un circuito de montaña con más de 6.500 metros de desnivel positivo.