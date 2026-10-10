Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió Panamá

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió Panamá este viernes, con epicentro en la provincia de Herrera, cerca de la costa del océano Pacífico. El sismo se sintió en la capital panameña y en San José, Costa Rica, mientras se registraron alrededor de 15 réplicas importantes.

Las autoridades emitieron alertas por la posibilidad de olas de tsunami en zonas costeras de Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México, además de Hawái. Como medida preventiva, suspendieron las clases en el turno vespertino, interrumpieron temporalmente las dos líneas del metro y reportaron el cierre temporal del aeropuerto internacional de Tocumen.