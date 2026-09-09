Un trail solidario para ayudar al vecino que perdió todo en un incendio

Tras perder su vivienda y gran parte de sus pertenencias en el incendio ocurrido el 22 de agosto en Río Gallegos, Walter Erazo busca volver a empezar. “Con el acompañamiento de ustedes cada vez me siento mejor, me siento fuerte y sí, vamos a salir adelante”, expresó.

El próximo 20 de septiembre, Güer Aike será escenario de un trail solidario con distancias de 6K y 13K, además de una categoría Kids de 400 metros. La inscripción tiene un valor de $25.000 y todo lo recaudado será destinado a ayudar a Walter y su familia a reconstruir su hogar.