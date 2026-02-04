Una avioneta se accidentó durante un evento aeronáutico en Chubut

Una avioneta privada protagonizó un incidente al momento de aterrizar este domingo al mediodía en el aeródromo de Trevelin, en pleno desarrollo del Fly-In X-STOL 2026, un evento que reunió a entusiastas de la aviación de montaña.

Personal policial acudió de manera preventiva para constatar la situación y verificar si había personas lesionadas. Según informaron, el único ocupante era el piloto, quien resultó ileso y no requirió asistencia médica.

De acuerdo a lo explicado por autoridades policiales, la aeronave ya se encontraba en fase de frenado cuando sufrió un desperfecto que provocó que se levantara su parte posterior, generando un susto sin consecuencias mayores.

El evento continuó con normalidad y convocó a pilotos y aeronaves de distintos países y provincias argentinas, con actividades recreativas, competencias aéreas y propuestas turísticas que se desarrollaron durante varias jornadas en el valle 16 de Octubre.