Una familia debió ser evacuada del barrio San Benito por las inundaciones en Río Gallegos

Personal de Protección Civil y funcionarios del Gobierno provincial trabajaron en una vivienda de la calle 13, en el barrio San Benito, donde una familia quedó afectada por una importante inundación.

En el lugar habló el ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Sebastián Georgion, quien confirmó que la vivienda está habitada por un matrimonio y tres adolescentes. Además, explicó que se desplegó un operativo para retirar el agua con un camión bomba y asistir a los vecinos.

Georgion también señaló que la familia será trasladada a un lugar seguro, donde recibirá alojamiento, víveres y la asistencia necesaria mientras se resuelve la situación.

El ministro indicó que durante la jornada se registraron varias emergencias similares y que el operativo continuará para brindar respuestas a las familias afectadas por las intensas lluvias.