Una lluvia de estrellas Perseidas iluminó el cielo Hawaiano

Esta madrugada del 13 de agosto, amantes de la Astronomía disfrutaron de uno de los fenómenos más esperados del año: la lluvia de estrellas Perseidas. Algunos lograron capturar imágenes y videos de este espectáculo visible a simple vista.

Según la NASA, este evento ocurre cuando numerosos meteoroides ingresan a la atmósfera y el aire caliente brilla mientras atraviesan el cielo, creando lo que conocemos como “estrellas fugaces”.

En 2025 se estima que podrán verse unos 25 meteoros por hora durante el pico, aunque la luna menguante reducirá la visibilidad en un 75 %, permitiendo distinguir solo los más brillantes.