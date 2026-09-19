Una motociclista chocó contra una camioneta en Pico Truncadp y fue trasladada al hospital

Ayer se registró un accidente de tránsito en la intersección de las calles Moyano y Roca, donde, por circunstancias que aún no fueron determinadas, chocaron una motocicleta 110 cc y una camioneta.

El hecho fue registrado en video por una vecina del sector, quien volvió a expresar su preocupación por la circulación vehicular en la zona y reclamó la colocación de un reductor de velocidad.

Según manifestó, en esa calle suelen registrarse accidentes y consideró necesario implementar medidas preventivas para reducir la velocidad y evitar nuevos siniestros.

Hasta el momento no hay información oficial sobre el estado de salud de las personas involucradas. Se aguarda información de los organismos correspondientes para conocer mayores detalles sobre lo ocurrido.

Video: Jorge Illesca Radiox