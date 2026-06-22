Una propuesta de casamiento fallida en el partido entre Uruguay y Cabo Verde

Una pareja uruguaya decidió vivir un momento inolvidable y la mujer le pidió matrimonio a su novio durante el partido entre Uruguay y Cabo Verde en el Mundial 2026.

Con la Celeste ganando 2-1, la pareja comenzó la propuesta en plena tribuna, pero un error del arquero Fernando Muslera permitió el empate del equipo africano y cambió todo.

El gol llegó justo cuando grababan el momento y los protagonistas quedaron sorprendidos: entre risas y resignación, decidieron suspender la misión romántica.

El video se viralizó en redes sociales y se convirtió en una de las historias que dejó este Mundial fuera de la cancha.