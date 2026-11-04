Una vida dedicada a Hispano Americano: el emotivo homenaje a Jorge Castro

Hay personas que dejan una huella imborrable en la historia de un club. Jorge Castro, expresidente y dirigente fundamental de Hispano Americano, recibió un emotivo homenaje en el emblemático gimnasio Tito Wilson, en reconocimiento a su compromiso y aporte al crecimiento de la institución. Durante su gestión, fue uno de los protagonistas del camino que llevó al básquet celeste desde el Torneo Federal hasta la Liga Nacional.

En el marco del Torneo Desarrollo de Futuros Talentos, la familia de Hispano se reunió para celebrar su legado, su sentido de pertenencia y una pasión que sigue intacta. Un reconocimiento que trasciende los logros deportivos y pone en valor a quienes construyen la historia de una institución con trabajo, dedicación y amor por sus colores.