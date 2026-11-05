Ushuaia: rompió la puerta de un colegio a patadas para intentar raptar a una alumna de 12 años

Un hombre de 22 años, que viajó desde Buenos Aires a Ushuaia, fue detenido tras ingresar por la fuerza a un establecimiento educativo e intentar llevarse a una alumna de 12 años con quien mantenía contacto a través de redes sociales. El sujeto logró ingresar pasando inadvertido, agarró a la niña y quiso besarla, momento en el cual las compañeras advirtieron la situación, dieron aviso a los adultos y lograron poner a resguardo a la menor. Ante la intervención de profesores y efectivos, el agresor pateó y rompió la puerta del colegio en su intento por ingresar nuevamente y llevarse a la niña a toda costa. Los padres habían realizado una denuncia en julio por los contactos digitales previos, y se investiga si el acusado continuó la comunicación mediante otros perfiles y teléfonos, además de haber amenazado a familiares y compañeros. La causa tramita ante el Juzgado de Instrucción número 3, a cargo de Federico Vidal, donde el detenido fue indagado por grooming y amenazas, se negó a declarar y su defensa pidió la excarcelación.