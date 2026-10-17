Valentino Merlo conversó con La Opinión Austral en los Martín Fierro de la Música

Entre los múltiples artistas distinguidos en la ceremonia realizada este miércoles, estuvo el rosarino Valentino Merlo, que se quedó con el premio a Mejor Artista Revelación Masculino, en empate con Luciano Creiner.

Luego de obtener este galardón, el cantante expresó a LOA: “Se me pasa por la cabeza aquel niño mirando el techo de su habitación y pensando que era imposible ganar un premio siendo un artista independiente (…) La palabra ‘imposible’ ahora se me fue de la cabeza”.

La Opinión Austral realizó una cobertura especial de la ceremonia, con la presencia de los cronistas Fernando Zabala y Camila Ferrer Posse para acercar todos los detalles de una noche dedicada a reconocer a las figuras de la música.